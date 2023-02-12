Посол Скосырев: число туристов из России в Бахрейне выросло почти в шесть раз в 2022 году
ДОХА, 12 фев — ПРАЙМ. Количество посетивших Бахрейн в 2022 году российских туристов увеличилось почти в шесть раз по сравнению с 2021 годом, — до 20 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев.
"Мы фиксируем обнадеживающую тенденцию роста количества российских туристов, посещающих Бахрейн, 20 тысяч человек посетили его в 2022 году, а в 2021 году — 3,5 тысячи. Связано это, прежде всего, с отменой коронавирусных ограничений", — сказал он.
Вместе с тем, дипломат отметил, что число еще не достигло допандемийных показателей, но динамика в этом плане внушает оптимизм.
По его словам, также выросло количество бахрейнских туристов, посетивших Россию.
У Бахрейна с Россией действует упрощенный визовый режим. Если длительность туристической поездки составляет менее двух недель, виза ставится по прибытии в аэропорту Бахрейна. Если срок поездки превышает две недели, виза оформляется в консульстве страны.
По данным российских туроператоров, в мае 2022 года Бахрейн впервые вошел в число наиболее популярных у россиян направлений организованного туризма.
Скосырев также отметил заинтересованность национального авиаперевозчика Бахрейна Gulf Air в расширении полетных маршрутов в Россию.
"Летом прошлого года бахрейнский авиаперевозчик Gulf Air перевел рейсы в Москву на ежедневную основу. Имеется интерес к дальнейшему наращиванию их частоты, а также к запуску рейсов в Сочи, Казань и Екатеринбург", — заявил он.
Дипломат полагает, что расширение полетов из России в Бахрейн является перспективным из-за возможности Бахрейна выполнять роль транзитного хаба.
Бахрейнская авиакомпания начала летать в Россию в 2014 году, но во время пандемии коронавируса авиасообщение было прервано и возобновилось в августе 2021 года.
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https://1prime.ru/tourism/20230212/839781410.html