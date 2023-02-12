ДОХА, 12 фев — ПРАЙМ. Количество посетивших Бахрейн в 2022 году российских туристов увеличилось почти в шесть раз по сравнению с 2021 годом, — до 20 тысяч человек, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в королевстве Алексей Скосырев. Россия и Бахрейн изучают проекты создания зернового и газового хабов

"Мы фиксируем обнадеживающую тенденцию роста количества российских туристов, посещающих Бахрейн, 20 тысяч человек посетили его в 2022 году, а в 2021 году — 3,5 тысячи. Связано это, прежде всего, с отменой коронавирусных ограничений", — сказал он.

Вместе с тем, дипломат отметил, что число еще не достигло допандемийных показателей, но динамика в этом плане внушает оптимизм.

По его словам, также выросло количество бахрейнских туристов, посетивших Россию.

У Бахрейна с Россией действует упрощенный визовый режим. Если длительность туристической поездки составляет менее двух недель, виза ставится по прибытии в аэропорту Бахрейна. Если срок поездки превышает две недели, виза оформляется в консульстве страны.

По данным российских туроператоров, в мае 2022 года Бахрейн впервые вошел в число наиболее популярных у россиян направлений организованного туризма. Россия и Бахрейн ведут работу по расширению банковского сотрудничества

Скосырев также отметил заинтересованность национального авиаперевозчика Бахрейна Gulf Air в расширении полетных маршрутов в Россию.

"Летом прошлого года бахрейнский авиаперевозчик Gulf Air перевел рейсы в Москву на ежедневную основу. Имеется интерес к дальнейшему наращиванию их частоты, а также к запуску рейсов в Сочи, Казань и Екатеринбург", — заявил он.

Дипломат полагает, что расширение полетов из России в Бахрейн является перспективным из-за возможности Бахрейна выполнять роль транзитного хаба.

Бахрейнская авиакомпания начала летать в Россию в 2014 году, но во время пандемии коронавируса авиасообщение было прервано и возобновилось в августе 2021 года.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru.