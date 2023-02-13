МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась для россиян из-за распространения создаваемых третьими лицами специальных ботов, пишет "Коммерсант". Росфинмониторинг рассказал о новой мошеннической схеме

Боты резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи.

Дополнительная нагрузка от ботов накладывается на ограниченное количество доступных слотов и возросший спрос на получение виз.

Услуги ботов продвигаются на профильных туристических форумах и сайтах объявлений.

Так, запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге предлагается по цене от 7,5 тысячи рублей за заявителя, в регионах — за 4 тысяч рублей.

Проблемы с ботами возникают не только на европейских направлениях. Они используются и для записи на подачу россиянами документов на визу в США в третьих странах, например, в Армении, Казахстане, Грузии, ОАЭ. Из-за этого подача документов растягивается на полгода и более.

Как отмечают эксперты, в законодательстве не предусмотрена ответственность за создание ботов, если у них "нет признаков вируса".