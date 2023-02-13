МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Боты для автоматической записи в визовый центр перехватывают места для подачи документов на поездку в Европу и США российских туристов и перепродают их, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. СМИ: мошенники перехватили запись россиян на оформление виз

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на участников туррынка и замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлию Отвагину написала о том, что запись на подачу документов для оформления шенгенских виз осложнилась из‑за распространения создаваемых третьими лицами специальных ботов, которые резервируют все свободные слоты на порталах визовых центров, затрудняя попытки самостоятельной записи.

Горин напомнил, что выдачей виз занимаются аккредитованные центры, туроператоры помогают в оформлении документов.

"Но есть боты, которые блокируют свободные слоты. Это бизнес, который мешает в нормальной подаче документов на визы. Он рассчитан на частных клиентов, поэтому блокирует слоты для дальнейшей перепродажи", — отметил он.

По словам вице-президента РСТ, получить визу возможно. При этом необходимо подать документы минимум за полгода.