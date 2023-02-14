МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества сервиса на курортах Турции, не затронутых землетрясением, сообщила РИА Новости исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе. МЭР рекомендовало воздержаться от поездок в пострадавшие регионы Турции

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

"На данный момент мы не видим никаких предпосылок к изменениям в качестве и количестве сервиса, предоставляемого на курортах Турции, не затронутых землетрясением", — сказала Ломидзе, уточнив, что пострадавшие регионы страны не были популярны у российских туристов. С этим мнением согласились и в туроператоре Anex Tour, отметив, что "туризм — очень важная экономическая отрасль, и маловероятно, что будет ухудшение в ней".

"Исходя из нашего многолетнего опыта, делаем вывод, что никакие природные катаклизмы не способны изменить ситуацию на популярных направлениях. На протяжении многих лет Турция создавала уникальный туристический продукт — настолько крепкий, что даже, как мы убедились, политические кризисы и пандемии оказывают на него минимальное влияние. Наш прогноз: к майским праздникам отрасль полностью восстановится", — сказал гендиректор туроператора ITM group Константин Мальков.

Так, в сервисе по бронированию туров "Слетать.ру" уже наблюдают положительную динамику по восстановлению спроса в Турцию из России. "Динамика бронирования вернулась к показателям, демонстрируемым до произошедшего в стране землетрясения. Сейчас среднесуточная доля направления в общей структуре продаж составляет 13-15%. Большинство запросов по отдыху на предстоящее лето ожидаемо приходится именно на Турцию", — указали в компании.

В среду в Ассоциации туроператоров России также сообщали, что российские туристы продолжают бронировать путевки на лето в Турцию. При этом там отмечали, что цены на пакеты, наземное обслуживание и отели на курортах Антальи и в Стамбуле не менялись.