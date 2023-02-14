МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Правительству России необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма в этом году, как это было сделано в прошлом, ввиду того, что ситуация на туррынке полуострова ожидается в этом сезоне непростой, в том числе из-за отсутствия авиаперелетов, сообщил РИА Новости член общественно экспертного совета нацпроекта по туризму Алексей Кожевников. Названы сроки открытия движения по обеим сторонам авточасти Крымского моста

"Ситуация на туристическом рынке в Крыму в этом году будет крайне непростой для отельеров. Думаю, что часть отелей просто не откроется в этом сезоне. Особенно это касается отелей в северной части Крыма. Уже сейчас часть владельцев гостиниц и гостевых домов принимают для себя такие непростые решения. Речь о Черноморском, Симферопольском, Сакском, Евпаторийском районах", — рассказал Кожевников.

"Правительству необходимо предусмотреть помощь туротрасли Крыма, как это было сделано в 2022 году, когда было выделено 1,6 миллиардов рублей. Также острым остается вопрос с кадрами, которые в силу спроса и заработка больше ориентируются на Краснодарский край", — добавил эксперт.

С этим предложением согласился и президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. "Поддерживаю необходимость дополнительной помощи, нужно ее оказать перед сезоном", — сказал он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре 2022 года сообщал о том, что российское правительство выделило более 1,6 миллиарда рублей туристическому бизнесу Крыма и Севастополя, который испытывает трудности в нынешней ситуации.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны, в том числе в Симферополь, 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и открыли мультимодальные перевозки по "единому" билету.