МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Стоимость путевок по России и за границу на февральские праздники выросла на 15-30% по сравнению с предпраздничной неделей, заявила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. ЦБ составил портрет наиболее уязвимого для мошенников клиента банка

"На февральские праздники, на неделю с 20 февраля, стоимость (туров — ред.) выросла практически по всем направлениям в диапазоне от 15% до 30%", — сказала Ломидзе.

По данным главы ассоциации, в топ зарубежных направлений вошли Египет, Таиланд, ОАЭ, а также Мальдивы, Куба, Венесуэла, Сейшелы. Внутри России на февральские праздники спросом пользуются поездки в Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Как уточнила Ломидзе, дешевле всего на февральские праздники отправиться в путешествие по России. В среднем за 7-10 дней такая путевка обойдется от 40 тысяч рублей с перелетом на двоих. А из зарубежных направлений самым бюджетным остается Египет. Туры туда стартуют от 90-95 тысяч на двоих с перелетом на 10 дней на "все включено".