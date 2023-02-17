МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Кабмин РФ выделил около 1 миллиарда рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области, сообщается в официальном телеграм-канале правительства. В АТОР рассказали, нужно ли перезапускать туристический кешбэк

"Правительство выделило около 1 млрд рублей на развитие туристического комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что федеральное финансирование в рамках госпрограммы "Развитие туризма" будет распределено на два транша: около 711,3 млн рублей направят в 2023 году, 237 млн рублей – в 2024 году.

За счет этих средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера. В их числе — модернизация очистных сооружений, реконструкция системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения и техническое перевооружение центральной котельной поселка Шерегеш.

"Работа ведется по поручению президента в рамках программы социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2024 года", — уточняется в сообщении.