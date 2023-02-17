МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Anex Tour и "Интурист" будут летать в Стамбул из Москвы на зарубежной чартерной авиакомпании, ранее не выполнявшей рейсы из России, — Tailwind Airlines, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Победа" запустит рейсы в Анталью из семи российских городов в июне

"Чартерная программа Anex Tour и "Интуриста" по маршруту Москва – Стамбул – Москва будет организована на бортах авиакомпании Tailwind Airlines. Эта авиакомпания была основана как турецко-английское СП, первый полет состоялся в 2009 году. Во флоте – 5 самолетов, базируется в Стамбуле… В Россию и из России до 2023 года Tailwind Airlines ранее не летала", — сообщили в АТОР.

Там уточнили, что чартеры будут летать из Москвы в Стамбул с 24 марта по 31 октября 2023 года. В марте вылеты запланированы 2 раза в неделю, а с 25 апреля запустится и вторая чартерная цепочка, таким образом общая частота чартерных рейсов в Стамбул вырастет до 5 раз в неделю.

"Оба туроператора уверены в успехе программы, в том числе и потому, что Стамбул является крупнейшим пересадочным хабом с большой разлеткой. Важно также и то, что цены турпакетов с чартерной перевозкой в Стамбул ниже, чем те же туры на регулярной перевозке", — указали в ассоциации.

Цены на турпакеты в Стамбул у "Интуриста" (включен чартерный перелет туда и обратно, отель, трансферы, медстраховка) уже известны. Туры в трехзвездочные отели Стамбула на 3 ночи стоят от 39,3 тысячи рублей на человека, в отели четыре звезды — от 48,3 тысячи на человека, в отели пять звезд – от 51,6 тысячи рублей на человека.