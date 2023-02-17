МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Спрос на путевки в Турцию со стороны россиян на фоне землетрясения сократился на 10-25 процентов, однако отказы от купленных туров не фиксируются, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Российские туроператоры полетят в Стамбул на чартерах зарубежной компании

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 38 тысяч человек. При этом ряд сейсмологов в Турции в последнее время прогнозируют сокрушительное землетрясение в Стамбуле. Об этом в пятницу написала газета Hürriyet.

"Безусловно, на фоне катастрофы в Турции, туристы замедлили объем бронирования, но пока никаких отказов, особенно в части февральских праздников в Стамбуле мы практически не наблюдаем. Есть единичные запросы на перенос туров. При этом сам спрос упал, по разным оценкам, от 10% до 25%, но нужно понимать, что если ничего не повторится, а афтершоки бывают, так как являются естественным течением событий, все еще может больше замедлиться, и падение может достичь 30%", — сказал Мурадян.

При этом он отметил, что россияне по-прежнему бронируют путевки и авиабилеты в Стамбул.

В свою очередь в пресс-службе туроператора "Интурист" РИА Новости сообщили, что среднесуточные продажи отдыха на средиземноморском и Эгейском побережьях Турции восстановились уже к 9 февраля. "Сейчас они (продажи — ред.) соответствуют средним показателям февраля доковидных периодов. Снижения качества отдыха на побережье мы не ожидаем, все отели, заявившее о плановой реновации, ведут работы по графику", — рассказали в компании.