Время полета из Москвы в Каракас сократится в 1,5 раза
"Интурист" сообщил, что время полета из Москвы в Каракас сократится в 1,5 раза, до 14 часов
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Время полета из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас сократится в 1,5 раза за счет отмены технической посадки в Тегеране, теперь дорога будет занимать вместо 21 часа почти 14 часов, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист".
"Авиакомпания Conviasa уведомила нас о сокращении времени полета. Теперь рейс Каракас — Москва летит без технической посадки в Тегеране. Время полета для туристов сокращается до 13.50 часов вместо прежних 23-24 часов", — сообщили в туроператоре.
Там уточнили, что сегодняшний рейс уже вылетел из Каракаса в Москву по новому маршруту.
"И в воскресенье наши туристы полетят на остов Маргарита уже по новому маршруту — через Северный Ледовитый океан", — добавили в туроператоре.
https://1prime.ru/tourism/20230217/839846801.html
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