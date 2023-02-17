МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Время полета из Москвы в столицу Венесуэлы Каракас сократится в 1,5 раза за счет отмены технической посадки в Тегеране, теперь дорога будет занимать вместо 21 часа почти 14 часов, сообщили РИА Новости в туроператоре "Интурист". Air Arabia запустила прямые регулярные рейсы из Казани в Абу-Даби

"Авиакомпания Conviasa уведомила нас о сокращении времени полета. Теперь рейс Каракас — Москва летит без технической посадки в Тегеране. Время полета для туристов сокращается до 13.50 часов вместо прежних 23-24 часов", — сообщили в туроператоре.

Там уточнили, что сегодняшний рейс уже вылетел из Каракаса в Москву по новому маршруту.

"И в воскресенье наши туристы полетят на остов Маргарита уже по новому маршруту — через Северный Ледовитый океан", — добавили в туроператоре.