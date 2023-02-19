СОЧИ, 19 фев — ПРАЙМ. Горнолыжный курорт "Красная поляна" закрыл для катания все трассы в связи с угрозой схода лавины, передает пресс-служба курорта.

"В связи с высокой лавинной опасностью на сегодня закрыты все трассы", — говорится в сообщении.

До понедельника 20 февраля в Сочи объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди и сильный ветер, а в горных районах — снег и плохая видимость.

В то же время некоторые трассы "Розы Хутор" остаются открыты для отдыхающих, там можно покататься на высоте до 1350 метров. Доступны для туристов и трассы горного курорта "Газпром", но на отметках до 1100 метров. Канатная дорога К3 остановлена в связи с попытками лыжников проникнуть на закрытые территории, говорится в телеграм-канале курорта.