МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, пишет РБК со ссылкой на источники в МИД России и Минэкономразвития. Эксперт рассказал о риске при покупке телефона, предназначенного для Китая

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) и глава комитета по въездному туризму Леонид Флит сообщил РИА Новости, что первая после пандемии группа китайских туристов из 34 человек прибудет в Москву 23 февраля, гости приедут из Гуанчжоу, в программе их посещения также Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что всем туристам оформили визы, стоимость которых составляла порядка 150 долларов на человека. Флит добавил, что организацией приезда туристов занимались российский туроператор "Ника" и китайская компания GZL International Travel Service Ltd.

"Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, следует из ответов МИД России и Минэкономразвития на запрос РБК. Речь идет о документе, заключенном между правительствами Китая и России в феврале 2000 года, он позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней", — говорится в сообщении.

Также представитель российского МИДа подтвердил РБК, что китайские граждане могут въезжать на территорию РФ как на основании виз, "так и в безвизовом порядке" в рамках межправительственного соглашения.

Согласно данным газеты, для пропуска туристов на российскую территорию министерство культуры и туризма КНР в ближайшее время должно прислать Минэкономразвития список китайских туристических компаний, планирующих отправлять групповые туры в Россию. Также Минэкономразвития направит этот список в пограничную службу. Уточняется, что в российском ведомстве не назвали предполагаемые сроки возобновления безвизового коридора.

Китай с 8 января 2023 года отменил целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытии из-за границы. Выезжающие в Китай должны сдать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР. Лицам с отрицательным результатом теста более не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии.