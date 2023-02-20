МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Турбизнес ожидает, что по итогам 2023 года туристический поток по России достигнет допандемийных показателей и даже превысит их, заявил на пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В АТОР ждут, что россияне станут лидерами турпотока на китайские курорты

В 2019 году турпоток по России составлял порядка 65 миллионов поездок. По итогам прошлого года этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на 8%, составив порядка 62 миллионов поездок. Об этом в конце декабря сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

"С такими темпами и динамикой развития, да (рост турпотока до допандемийных показателей в 2023 году- ред.) мы увидим, и даже больше", — сказал Барзыкин.

С ним согласилась и исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. "Я думаю, что это даже произойдет гораздо раньше, чем мы думаем. Только важно, чтобы при больших объемах мы не снижали качество обслуживания… Хотя сейчас уже все меньше и меньше поступает жалоб на то, что цена не соответствует качеству обслуживания", — сказала она.

При этом вице-президент РСТ отметил, что важно не только нарастить турпоток по России, но и грамотно его распределить.

"У нас есть пять лидеров. Где-то густо, а там, где были закрыты аэропорты, особенно на юге России — тот же Крым, там потери, где-то 30% и даже более. Поэтому нужно достичь не только объемов, но и чтобы в целом по стране люди имели и инфраструктуру, и возможность для отдыха", — пояснил Барзыкин, выразив надежду, что в этом отрасли поможет нацпроект по туризму.