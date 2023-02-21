МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Количество вакансий для гидов на платформе "Авито Работа" в январе 2023 года выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне оживления туристической отрасли и развития внутреннего туризма, говорится в исследовании платформы, результаты которого есть в распоряжении у РИА Новости. Утвержден список стран, чьи граждане могут получить визу при брони в отеле

"В январе 2023 года количество предложений для гидов на "Авито Работе" выросло на 27%. Интерес к профессии во многом связан с оживлением туристической отрасли и развитием внутреннего туризма", — сообщается в исследовании.

Чаще всего на платформе ищут гидов на работу со сменным графиком (59% от опубликованных объявлений) и на полный рабочий день (20%). Развитие туристической отрасли также подстегнуло и интерес соискателей к профессии гида. Так, в январе 2023 года соискательская активность увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным исследования, медианная зарплата гида составляет 50 тысяч рублей. По сравнению с январём прошлого года она выросла на 17%. Самые высокие зарплаты предлагают в городах, где активно развивается туристическая отрасль. Так, во Владивостоке она составляет 76,5 тысячи рублей. На втором месте по зарплатному предложению Волгоград и Вологда (65 тысяч рублей). Замкнула тройку лидеров Самара (62,5 тысячи рублей).

"Мы видим, что профессия гида стала более привлекательной для соискателей, они стали чаще интересоваться такими вакансиями. Сегодня гид может работать не только с туристическими организациями, отелями, базами отдыха, музеями, культурными объектами или проводить туры по городу. Востребованы услуги частного гида, помогающего организовать путешествие. Эти факторы повышают престижность профессии", — отмечает управляющий директор "Авито Работы" Артём Кумпель.