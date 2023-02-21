МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Корпорация "Туризм.РФ" заключила 57 соглашений о сотрудничестве в части развития туристической инфраструктуры с регионами России, объем инвестиций по ним составляет 474,2 миллиарда рублей, заявил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В АТОР рассказали, нужно ли перезапускать туристический кешбэк

Российские капиталы должны работать на страну и ее национальное развитие, здесь огромные перспективы, заявил президент страны Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Он отметил, что сегодня открываются огромные перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма, и во многих других отраслях.

"Корпорация "Туризм.РФ" уже заключила 57 соглашений о сотрудничестве в части развития туристической инфраструктуры с субъектами Российской Федерации. Общий объем инвестиций по ним составляет 474,2 миллиарда рублей. Это 75 проектов, которые должны обеспечить к 2030 году около 21 тысячи новых гостиничных номеров в регионах России", — сказал Чернышенко.

"Это очень важный вопрос. Долгие годы на деньги россиян строились курорты в других странах. Сейчас мы восстанавливаем справедливость. Наши граждане с удовольствием отдыхают в России, а государство совместно с инвесторами по поручению президента создает современную туристическую инфраструктуру", — продолжил он.