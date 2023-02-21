МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российской туристической отрасли нужно нарастить гостиничный фонд как минимум на 50 тысяч номеров, чтобы удовлетворить имеющийся спрос путешественников, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Чернышенко назвал объем инвестиций в туристическую инфраструктуру России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее во вторник сообщил, что корпорация "Туризм.РФ" заключила с регионами 57 соглашений о сотрудничестве в части развития туристической инфраструктуры. Общий объем инвестиций по ним составляет 474,2 миллиарда рублей. Это 75 проектов, которые должны обеспечить к 2030 году около 21 тысячи новых гостиничных номеров в регионах России.

"21 тысяча номеров задачу относительно наращивания номерного фонда не решает. Сказать, что это результат, который необходим отрасли — нельзя, но как промежуточный результат — он очень хорош", — прокомментировал Уманский.

"Я думаю, что нужно примерно в 3-4 раза больше. Но мы понимаем, что это процесс растянутый во времени. Если в ближайшее время удастся нарастить эту емкость до 50 тысяч, то это будет уже заметный результат", — сказал он.

"Я знаю, что "Туризм.РФ" продолжает работу по наращиванию портфеля этих предложений. Сейчас идет проработка с инвесторами. Корпорация также сама готовит проекты и предлагает их потенциальным инвесторам, которые не являются отраслевыми, но хотят вкладываться", — добавил он.