Глава РСТ Уманский: российской туротрасли нужны минимум 50 тысяч новых гостиничных номеров
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российской туристической отрасли нужно нарастить гостиничный фонд как минимум на 50 тысяч номеров, чтобы удовлетворить имеющийся спрос путешественников, заявил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее во вторник сообщил, что корпорация "Туризм.РФ" заключила с регионами 57 соглашений о сотрудничестве в части развития туристической инфраструктуры. Общий объем инвестиций по ним составляет 474,2 миллиарда рублей. Это 75 проектов, которые должны обеспечить к 2030 году около 21 тысячи новых гостиничных номеров в регионах России.
"21 тысяча номеров задачу относительно наращивания номерного фонда не решает. Сказать, что это результат, который необходим отрасли — нельзя, но как промежуточный результат — он очень хорош", — прокомментировал Уманский.
"Я думаю, что нужно примерно в 3-4 раза больше. Но мы понимаем, что это процесс растянутый во времени. Если в ближайшее время удастся нарастить эту емкость до 50 тысяч, то это будет уже заметный результат", — сказал он.
"Я знаю, что "Туризм.РФ" продолжает работу по наращиванию портфеля этих предложений. Сейчас идет проработка с инвесторами. Корпорация также сама готовит проекты и предлагает их потенциальным инвесторам, которые не являются отраслевыми, но хотят вкладываться", — добавил он.
https://1prime.ru/tourism/20230221/839877972.html