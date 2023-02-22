МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Облегчение визового режима положительным образом сказывается на деловой активности и росте въездного турпотока в Россию, заявки на обслуживание бизнес-путешественников из Китая и Индии приходят ежедневно, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос за неделю на 70 процентов

Правительство Российской Федерации утвердило перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на 6 месяцев на основании подтверждения брони в отеле, соответствующее распоряжение в понедельник было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В перечень вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

"Облегчение визового режима с РФ положительным образом сказывается на деловой активности и росте въездного турпотока. Уже с конца февраля в Москву и Санкт-Петербург начинают прибывать деловые туристы для встреч со своими российскими партнерами. Заявки на обслуживание бизнес-путешественников из Китая и Индии приходят ежедневно", — рассказали в "Интуристе".

Там отметили, что первая деловая группа из Китая заезжает в Россию 28 февраля и, помимо своей бизнес-программы, гости из КНР планируют посетить с экскурсией ВДНХ. В "Интуристе" также рассказали, что к сезону отпусков ожидают роста турпотока из Поднебесной. "В летний период в нашу страну поедут туристы по экскурсионным программам. Надеемся, что к этому моменту механизм по безвизовому обмену будет уже налажен", — сказали в компании.

В середине февраля вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Леонид Флит рассказал РИА Новости, что первая после пандемии группа китайских туристов из 34 человек прибудет в Москву 23 февраля, гости приедут из Гуанчжоу, в программе их посещения также Санкт-Петербург.