МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Весной 2023 года россияне, намеревающиеся совершить туристическую поездку, больше всего хотели бы посетить Сочи и Стамбул, передает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip. Спрос на авиабилеты из России в Китай вырос за неделю на 70 процентов

Специалисты проанализировали поисковые запросы россиян с 1 марта по 31 мая.

Самым популярным городом, куда хотели бы полететь россияне этой весной, стал Сочи — — 17,8 процента от всего объема поисков авиабилетов. Ночь в трехзвездочном отеле там обойдется минимум в 1,5 тысячи рублей.

На втором месте — Москва с 14,9 процента. Номер в гостинице будет стоить не менее 1,7 тысячи рублей в сутки. Третью строчку занял Петербург с 12,2 процента, здесь найти отель можно примерно за 1,6 тысячи рублей в день.

Также в топ направлений по России вошли Минеральные Воды (5,6 процента, от 1,8 тысячи рублей за ночь в отеле), Калининград (5,4 процента, от 2,6 тысячи рублей), Махачкала (3,4 процента, от 2,5 тысячи рублей), Казань (3,3 процента, от 2,9 тысячи рублей), Екатеринбург (2,4 процента, от 1,8 тысячи рублей), Уфа (2,1 процента, от 2 тысячи рублей) и Новосибирск (1,9 процента, от 1,7 тысячи рублей).

Из зарубежных направлений самым востребованным стал Стамбул — на него приходится 8,8 процента от поисковых запросов. Стоимость ночи в трехзвездочном отеле там начинается от 2,1 тысячи рублей.

Второе место у Еревана — 7,4 процента, стоимость суток в отеле составит примерно 2,7 тысячи рублей. Третье место занял Дубай — 5,9 процента и 3,1 тысячи рублей за ночь в гостинице.

Замыкают пятерку остров Пхукет в Таиланде — 5,5 процента, 1,6 тысячи рублей, и Бангкок — 5,2 процента, 1 тысяча рублей.

С марта по май текущего года у россиян пользуются спросом также другие зарубежные города: Анталья (4,3 процента, от 2,5 тысячи рублей за сутки в отеле), Ташкент (4,0 процента, от 3,7 тысячи рублей), Баку (3,6 процента, от 1,7 тысячи рублей), Тель-Авив (2,5 процента, от 7,5 тысячи рублей) и Коломбо (2,3 процента, от 1,3 тысячи рублей).