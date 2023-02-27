МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Туристический поток из России в Турцию в январе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее, в итоге каждый пятый иностранный турист в стране был россиянином, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Бурятия получит 600 миллионов рублей из бюджета на развитие туризма

Ссылаясь на министерство культуры и туризма Турции в ассоциации сообщили, что Россия лидирует по объему въездного потока в эту страну в январе. В АТОР добавили, что турпоток из России составил 279,8 тысячи прибытий — 19,95% от всего иностранного турпотока, на втором месте Болгария (167 тысяч, 8,33%), на третьем – Германия (почти 140 тысяч, 6,98%).

"Российский турпоток в целом вырос на 108,5%, при этом количество прибытий россиян в Стамбул по сравнению с январем 2022 года увеличилось на 109,2%, в Анталью – на 66%", — также сообщили в ассоциации.

В ассоциации отметили, что и в структуре общего объема российского турпотока в Турцию в январе лидирует Стамбул. "Его доля в первом месяце года – почти две трети визитов — 182 тысячи визитов из РФ, или 65% всех прибытий в Турцию из нашей страны. При этом сам объем российского турпотока в Стамбул за год более чем удвоился", — пояснили аналитики.

Турпоток из России на курорты провинции Анталья в январе составил 71,8 тысячи визитов (25,6% от всего российского турпотока в Турцию в этом месяце).