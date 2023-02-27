МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае за год выросла минимум на 15%, сообщил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Издеваются": в Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев

Он отметил, что на внутреннем рынке растут цены — это связано с тем, что спрос превышает предложение. "Мы видим, что Краснодарский край так значительно поднимает цены — минимум на 15% (за год — ред.), по нашим данным", — сказал Уманский.

"Но, например, на фоне Краснодарского края в выгодном свете предстает Абхазия — как направление демократичного отдыха и цен. Мы туда видим большой спрос и большой объем продаж", — добавил он.

Президент РСТ также отметил падение спроса на путевки в Крым. При этом в пресс-службе РСТ сообщили, что продажи летних туров в Крым снизились на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части Крыма. При этом в РСТ ожидают, что общие результаты отелей Крыма по итогам 2023 года будут примерно в 2 раза меньше допандемийных показателей, однако в пиковые сезоны показатель может быть выше.