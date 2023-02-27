"Аэрофлот" откроет рейсы в Анталью из Новосибирска с 27 апреля
"Аэрофлот" запустит регулярные рейсы в турецкую Анталью из Новосибирска с 27 апреля
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля открывает регулярные рейсы в Анталью из Новосибирска, полеты будут выполняться четыре раза в неделю, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 27 апреля открывает регулярные рейсы в Анталью из Новосибирска. На первоначальном этапе полеты будут выполняться четыре раза в неделю. С 29 мая частота рейсов увеличится до шести в неделю", — говорится в сообщении.
Полеты, как уточняется, будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке салона: 20 кресел класса бизнес и 138 — класса эконом.
"Благодаря новому маршруту у жителей Сибирского федерального округа появилась возможность прямых перелетов рейсами "Аэрофлота" к популярному турецкому курорту", — отмечает компания.
https://1prime.ru/tourism/20230227/839922619.html
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