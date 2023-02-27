МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Туроператор Fun&Sun взял блок мест на регулярных рейсах кувейтской авиакомпании Jazeera Airways на Кипр из Москвы, маршрут будет осуществляться с посадкой в Кувейте, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. Туроператоры отметили рост стоимости летнего отдыха в Краснодарском крае

"Туроператор Fun&Sun взял блок мест на регулярных рейсах кувейтской авиакомпании Jazeera Airways на Кипр из Москвы. Перелеты на Кипр будут осуществляться с посадкой в Кувейте, вылеты из Москвы по понедельникам, средам, субботам", — рассказали в АТОР.

Там указали, что программа заявлена с 29 апреля по 23 октября. Туроператору будет принадлежать почти половина всего борта, так как блок мест на каждом стыковочном рейсе состоит из 120 кресел. "Перелет с посадкой в Кувейте не будет коротким: общая длительность полета вместе со стыковкой – около 11 часов", — добавили в ассоциации. Там уточнили, что время пересадки составит около 3 часов. Пассажирам нужно будет выйти из самолета, но багаж забирать не потребуется, его перегрузят автоматически.

"Кипр — востребованное направление у туристов в летнем сезоне, у нас бронировали наземное обслуживание в прошлом году, поэтому мы решили дать возможность туристам покупать тур с удобной перевозкой. Плюс привлекательные цены позволяют не сомневаться, что спрос будет хорошим", — рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора.

В ассоциации сообщили, что стоимость турпакета на 7 ночей на майские праздники с вылетом 29 апреля на двоих в трехзвездочный отель с завтраками начинается от 144 тысяч рублей.

"Сложным, хотя и не критичным, моментом остается необходимость оформления визы на Кипр (напомним, что бесплатные электронные провизы теперь россиянам не выдают)… Сейчас виза Кипра с подачей через туроператора делается 10 рабочих дней, но компания работает над уменьшением срока до 5 рабочих дней. Стоимость визы Кипра на взрослого составляет 90 евро, на ребенка 6-11 лет – 50 евро, детям до 6 лет – бесплатно", — заключили в АТОР.