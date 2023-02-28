МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Экспертный совет "Единой России" одобрил законопроект о развитии железнодорожного туризма, такая инициатива позволит организовать для туристов на остановках по пути следования железнодорожных круизов экскурсии и другие просветительские мероприятия, сообщили в пресс-службе партии. Названы самые востребованные у россиян туристические направления на весну

"Экспертный совет "Единой России" поддержал законопроект о развитии железнодорожного туризма… Инициатива "Единой России" предусматривает, что для туристов на остановках по пути следования поезда организуют экскурсии и другие просветительские мероприятия", — сказано в сообщении.

Отмечается, что законопроект создает возможности для путешествий на специальных туристических поездах.

"Законопроект позволит запускать железнодорожные круизы с длительным пребыванием в различных городах России, а также пригородные железнодорожные маршруты с экскурсиями, посвященными какой-либо теме, например, русским деятелям культуры или местам воинской славы и доблести", — добавили в пресс-службе.