МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Сервис для планирования поездок "Яндекс Путешествия", после запуска приложения для бронирования отелей и поиска авиабилетов, способен полностью заместить Booking в России, заявил РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Исследование показало, где дольше всего отдыхали россияне этой зимой

Ранее во вторник в сервисе для планирования поездок "Яндекс Путешествия" рассказали РИА Новости, что запустили приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру, в нем доступно более миллиона номеров с фотографиями и отзывами пользователей.

"Серьезную конкуренцию создаст "Яндекс Путешествия" другим коллегам по цеху — "Броневику", "Островку" и другим. Это уже намного лучше, чем Booking, так как в нем можно было бронировать только номера, апартаменты и квартиры. Здесь же можно под ключ собрать поездку с авиа, автобусами и, что самое важное для внутреннего туризма, билетами на поезда", — сказал Волков.

"Однако пока не все отели включены в приложение. Это один из минусов. Но, уверен, что с развитием данной платформы и увеличением туристического спроса она полностью вытеснит и заместит Booking", — продолжил он.

Эксперт также одним из плюсов назвал то, что "Яндекс Путешествия" входят в единую экосистему "Яндекса", а это значит, что за проживание в отеле можно получить баллы, которые впоследствии можно потратить на такси или заказы в других сервисах.