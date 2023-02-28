МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) дала краснодарской компании "Горные вершины" предварительное согласие на приобретение курорта "Архыз" при выполнении обязательных условий, сообщает пресс-служба ведомства. ФАС подтвердила оплату Apple антимонопольного штрафа

Там отметили, что в настоящее время проводится конкурс по покупке курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике. В результате сделки приобретатель получит возможность работать на рынке перевозки пассажиров фуникулерами, подвесными канатными дорогами и лыжными подъемниками, не являющимися частью городской и пригородной транспортных систем.

"В числе инвестиционных условий приобретения – многократное увеличение количества трасс и подъемников. Компания-приобретатель может заложить личные расходы на строительство в стоимость билетов. В связи с этим ФАС России одобрила ходатайство компании "Горные вершины" о получении предварительного согласия на приобретение курорта "Архыз" с предписанием", — сообщили в ведомстве.

"В случае осуществления сделки потенциальному приобретателю предписано согласовывать с ФАС России решения о повышении цен на услугу подъема более чем на 5% в течение года с предоставлением экономического обоснования такого повышения", — говорится в сообщении.

Предписание действует в течение пяти лет с момента совершения сделки. "Его неисполнение влечет административную ответственность, а также является основанием для признания сделки недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа", — подчеркнули в ФАС.

В конце января в ведомстве сообщали, что краснодарская компания "Горные вершины" подала ходатайство о получении предварительного согласия на приобретение курорта "Архыз". Гендиректором ООО "Горные вершины", по данным сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", является Андрей Скок, ранее руководивший винодельней "Шато де Талю", входящей в группу компаний "Мантера". Основным бенефициаром "Мантеры" выступает экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.