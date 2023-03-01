МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Каждый восьмой путешественник из России бронирует отель за несколько дней до поездки, при этом почти четверть делают это за месяц, говорится в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и разработчика IT-решений Bnovo, которое есть у РИА Новости. Стало известно, в какие туры отправятся россияне в этом году

"Каждый пятый путешественник (22%) бронирует жилье за месяц до поездки. За два и за три месяца совершают бронирование 13% и 14% россиян соответственно. Каждый десятый опрошенный (11%) начинает выбирать место размещения на отдыхе за две недели, а 12% — за несколько дней до поездки. Существенно заранее планируют свое заселение 14%, 8% из которых делают это за полгода, а 6% – более чем за шесть месяцев", — рассказали аналитики, уточнив, что в исследовании приняли участие 1,2 тысячи респондентов.

При этом важным критерием выбора жилья на отдыхе для россиян стала стоимости ночи (73%). На втором месте – расположение объекта размещения (65%). Для каждого второго россиянина (51%) большое значение имеет внешний вид места, где он планирует остановиться. На звездность отеля обращают внимание лишь 9% респондентов. Меньше всего (2-3%) опрошенных заботит возможность размещения с животными и экологическая направленность.

Согласно исследованию, путешественники чаше всего для проживания выбирают отели (74%). Практически в два раза меньше (33%) респондентов предпочтут на время отдыха арендовать квартиру, и только 12% – снять дом. И только 1% россиян будут использовать в качестве жилья дом на колесах.

Россияне также рассказали, что сильнее всего способно испортить впечатление о месте размещения. На первом месте (78%) – антисанитарные условия. Плохой ремонт и старая мебель в объекте размещения разочаруют 57% опрошенных. Незапланированные взносы (45%) и навязывание услуг (28%) оказались в антирейтинге выше, чем плохое качество еды (20%) или отсутствие интернета (17%).