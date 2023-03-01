МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. В Турции ожидается успешный туристический сезон после землетрясений, аннулирования путевок не зафиксировали, рассказали РИА Новости турецкие туроператоры. Туроператоры отметили рост стоимости летнего отдыха в Краснодарском крае

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля. Число жертв превысило 45 тысяч человек, власти заявили, что это беспрецедентная "катастрофа века".

По словам помощника главы Ассоциации туристических операторов Алании (ALTID) Хызыра Боздогана, с 21 марта (праздник Новруз), доля работающих отелей увеличится на 30 процентов за счет иранских туристов. При этом, отметил он, ожидается рост спроса со стороны россиян.

Источник в Торгово-промышленной палате курорта Манавгата (MATSO) отметил, что с 15 марта Турция начнет принимать европейцев.

"Аннулирований туров мы не фиксируем. Согласно нашим ожиданиям, этот сезон будет успешным", — добавил он.