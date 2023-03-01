СОЧИ, 1 мар — ПРАЙМ. Около 50% средств размещения в Сочи забронированы на июль 2023 года, плотность загрузки на август составляет более 30%, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Каждый восьмой турист в России бронирует отель за несколько дней до поездки

Ранее в СМИ отмечалось, что бронирования летнего отдыха по России на 40-50% опережают показатели аналогичного периода 2022 года.

По данным властей Сочи, в 2023 году город планирует принять не менее семи миллионов отдыхающих. Мэр города Алексей Копайгородский уже заявлял о необходимой подготовке курорта к потоку отдыхающих летом, учитывая развитие пляжных территорий, создание новых туристических троп, качество сервисных услуг и безопасность.

"Если говорить о перспективе, то уже сейчас на август более 30% наиболее востребованных средств размещения отелей, здравниц забронированы, июль около 50%", — сказал Барзыкин, отметив, что выбор туристов чаще падает на Сочи из-за транспортной доступности и развитой инфраструктуры.

По словам эксперта, спрос на Сочи остается стабильным еще и потому, что на курорте расширяются туристические возможности, как запуск маршрута в Турцию на круизном лайнере Astoria Grande, предложение международной сетки прямых вылетов из аэропорта курорта, близость Республики Абхазия, куда часто организуют экскурсии из олимпийской столицы. Все это, по мнению эксперта, заставляет туристов использовать Сочи как транзитную зону, где можно провести какое-то время.

Кроме этого, опираясь на данные Profi.Travel., эксперты рассказывали, что летний отдых на курортах юга России подорожает на 15-20 процентов. Однако, как рассказал РИА Новости вице-президент Альянса Туристических Агентств (АТА) Алексан Мкртчян, спрос на отдых в Сочи все равно остается высоким из-за работающего аэропорта.