КРАСНОЯРСК, 3 мар — ПРАЙМ. Количество посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 32 процента, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор Росзаповедцентра Дарья Мацук. Туроператоры ждут продолжения программы субсидирования чартеров по России

"Если в 2021 году ООПТ федерального значения посетили 10 миллионов человек, то в 2022 году уже четырнадцать", — сказала Мацук.

Она отметила, что необходимо не только увеличивать количество посещений, но и сделать туризм инструментом сохранения природы, сделать его устойчивым и управляемым. По ее словам, основные условия развития туризма — инфраструктурные объекты и центры притяжения.

КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, будет работать молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года — "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.