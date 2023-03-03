ДУШАНБЕ, 3 мар — ПРАЙМ. Россия и Таджикистан подписали дорожную карту по развитию туризма двух стран, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания. Российские инвестиции в Таджикистан можно нарастить, считает Мишустин

Документ был подписан по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Душанбе.

С российской стороны дорожную карту подписал министр экономического развития Максим Решетников, с таджикской — председатель Комитета по развитию туризма при правительстве республики Камолиддин Муминзо.

В ходе церемонии также был подписан план взаимодействия в сфере промышленности между Минпромторгом РФ и министерством промышленности и новых технологий Таджикистан. Кроме того, Минфин РФ заключил соглашение с Минфином Таджикистана об оказании безвозмездной технической помощи республике в целях развития и совершенствования системы налогового администрирования.