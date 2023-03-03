ДУШАНБЕ, 3 мар — ПРАЙМ. Таджикистан в плане туризма привлекает россиян в первую очередь своими экстремальными направлениями и альпинизмом, но страна представляет интерес и для российских инвесторов, это перспективный рынок, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Россия и Таджикистан подписали дорожную карту по развитию туризма

Россия и Таджикистан ранее в пятницу по итогам визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Душанбе подписали дорожную карту по развитию туризма

"Мы понимаем, что такое Таджикистан. В первую очередь это экстремальный туризм. Существует большой интерес, россияне сюда едут. Это альпинисты, экстремальщики и так далее. Надо создать правовую рамку для этого, так как для въезда в Горно-Бадахшанский регион сегодня требуется разрешение. Нужно наладить нормальное рабочее взаимодействие", — сказал Решетников.

Он также отметил сильную составляющую природного туризма в Таджикистане. "Это хороший и перспективный рынок, поэтому мы привезли наших туроператоров", — пояснил министр. Вместе с Решетниковым в Таджикистан прибыли представители туротрасли РФ.

Министр отметил, что есть интерес к развитию туризма в Таджикистане и со стороны российских инвесторов, но пока не такой активный, так как пока они в основном сосредоточены на развитии внутрироссийских проектов. "Нам очень важно, чтобы они (инвесторы — ред.) сюда заходили, потому что рынок пустым долго не будет. Надо колышки забивать", — подчеркнул он.

Говоря о популярности России для туристов из Таджикистана, Решетников сообщил, что пока это в основном медицинский туризм. А большую часть потока в РФ из этой страны сейчас составляет рабочая и образовательная миграции. По мнению министра, по мере роста благосостояния, будет расти и доля классических туристов из Таджикистана в Россию.