МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ на прошлой неделе определило стратегического инвестора, который купит курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской республике за 24,2 миллиарда рублей, а также вложит 40 миллиардов на дальнейшее развитие инфраструктуры, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами. "Горным вершинам" разрешили купить "Архыз"

"На прошлой неделе состоялся конкурс, определен стратегический инвестор, который поэтапно перечислит в бюджет РФ 24,2 миллиарда рублей, что существенно превышает вложенные государством средства", — рассказал Новак об итогах привлечения частного инвестора для развития курорта "Архыз".

"По условиям конкурса в соответствии с соглашением инвестор взял на себя обязательства по строительству за счет собственных средств канатных дорог, горнолыжных трасс, гостиниц, ресторанов, других объектов инфраструктуры в объеме не менее 40 миллиардов рублей. Это позволит к 2030 году минимум удвоить туристический поток, "Архыз" станет курортом международного уровня", — добавил он.

Новак отметил, что за последние три года турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа увеличился на 60%, превышая уже 1,3 миллиона человек за сезон. "Архыз" при этом является главной точкой притяжения любителей горнолыжного отдыха, в год он принимает более 700 тысяч туристов.

"Правительство в течение последних двух лет вывело курорт "Архыз" на операционную рентабельность, это позволило сформировать условия для стратегического инвестора… Был выбран наиболее оптимальный вариант — продажи с инвестиционными обязательствами по развитию инфраструктуры курорта. Этот подход позволяет не только в полном объеме вернуть вложенные государством средства, но и реинвестировать их в развитие других прорывных проектов Северо-Кавказского федерального округа", — заключил Новак.

Как следовало из протокола проведения второго этапа переторжки на право купли-продажи акций и управления УК "Архыз", компания "Горные вершины", связанная с семьей экс-министра сельского хозяйства и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, предложила выкупить горнолыжный курорт "Архыз" более чем за 24 миллиарда рублей, а ее конкурент, компания "Партнерс групп", — лишь за 19 миллиардов рублей.