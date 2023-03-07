МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. VK запустила туристический проект, в рамках которого снимут видеоролики о 70 субъектах РФ, сообщили журналистам в компании. Исследование показало, где дольше всего отдыхали россияне этой зимой

"VK запускает проект "Места". В рамках него компания снимет имиджевые видеоролики в жанре киноэссе о 70 регионах России. Проект реализует VK совместно с АНО "Больше, чем путешествие" при поддержке АНО "Институт развития интернета", он продлится до конца 2024 года", — рассказали в компании.

Там уточнили, что первые фильмы должны появиться в социальных сетях в апреле. "Пилотные съемки проекта прошли в начале 2023 года в Мурманской области и Бурятии. В ближайшее время планируются съемки в Архангельской области и Краснодарском крае", — добавили в VK.

"Места" — это максимально прикладной проект, который поможет регионам привлекать туристов и гостей не традиционными "открыточными видами", а необычными "локациями", людьми и событиями, которые формируют культуру города или области, его суть и настоящее наполнение. Мы постараемся сделать так, чтобы реализация проекта в цифровом формате — на площадках VK — мотивировала и вызывала интерес к каждому из регионов проекта", — отметил вице-президент VK Алексей Меркутов.