МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Таиланд в зимнем сезоне принял более полумиллиона российских туристов, только по итогам января и февраля показатель составил 390 тысяч человек — более 90% от значений всего 2022 года, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Издеваются": в Австрии возмутились шикарным отдыхом украинцев

"По итогам двух первых месяцев 2023 года Таиланд принял 387 500 туристов из России, что составляет более 90% от значений всего 2022 года, когда за весь год в королевстве отдохнули 435 008 россиян. Всего в зимнем сезоне 2022/2023 (декабрь, январь и февраль) Таиланд посетили 570 609 туристов из России", — рассказали в АТОР.

Там отметили, что самым успешным по турпотоку месяцем зимы стал январь. "Тогда на курортах королевства отдохнули 202 642 россиян. Второе место у февраля – 184 858 туристов. Бронза у декабря – 183 109 россиян", — уточнили в ассоциации.

По данным АТОР, представители отрасли прогнозируют успешный весенний сезон в Таиланде и отмечают, что в летнем сезоне планируют частично продлить полетные программы в Таиланд. Но окончательные решения еще не приняты.