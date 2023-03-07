С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга планируют с 1 августа 2023 года ввести курортный сбор, который составит 100 рублей в день для взрослых туристов, живущих в гостиницах более суток, следует из материалов на сайте Смольного. В России увеличат долю льготных кредитов на строительство недорогих отелей

Проект городского закона "О введении курортного сбора на территории Санкт-Петербурга" опубликован в разделе "антикоррупционная экспертиза".

"Эксперимент проводится на всей территории Санкт-Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года… Курортный сбор устанавливается в размере 100 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения", — говорится в документе.

Документ определяет плательщиков курортного сбора как граждан, достигших совершеннолетия и проживающих в гостиницах или других "объектах размещения" более 24 часов. От уплаты курортного сбора предполагается освободить ряд льготных категорий населения, включая, в частности, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, а также Героев России и СССР. Также этот сбор не будет взиматься с местных жителей. VK снимет ролики о российских туристических местах

"От уплаты курортного сбора освобождаются… лица, имеющие место жительства на территории Санкт-Петербурга,… лица, имеющие на праве собственности жилые дома (доли в праве собственности на них) и… жилые помещения… на территории Санкт-Петербурга", — уточняется в проекте нового закона.

Согласно документу, эксперимент по уплате курортного сбора проводится "в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге".

Президент России Владимир Путин в начале ноября поручил правительству до 1 июня внести в Госдуму проект закона о праве субъектов РФ вводить курортный сбор. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.