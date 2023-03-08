МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Туристы из России, посещающие Эфиопию, могут получить визу по прибытии, без оформления ее онлайн или в посольстве, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Эфиопии в Москве Чам Угала Урят. Киргизия будет выдавать визы сроком от пяти лет за инвестиции в экономику

"Не совсем отмена виз, но для туристов из России власти Эфиопии ввели визу по прибытии, они уже сейчас могут ее получить по прилете. В то же время визу можно получить и в посольстве в Москве, а также онлайн. Что касается возможной отмены виз, то это должно быть решение двух государств", — сказал Урят.

Ранее введение виз по прибытии, как сообщала российская Ассоциация туроператоров, откладывалось: оно должно было быть введено в феврале 2023 года.