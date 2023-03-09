МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Таиланд впервые с начала пандемии вошел в топ популярных направлений у россиян для отдыха весной, также в лидерах Египет, Россия, Арабские Эмираты и Турция, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Таиланд в зимнем сезоне принял более полумиллиона российских туристов

"Впервые с начала пандемии в весеннем рейтинге популярности туристических направлений появился Таиланд. Эта страна Юго-Восточной Азии заняла пятую строчку в рейтинге с результатом 15%. Средний чек для поездки в Таиланд самый высокий среди топовых направлений — более 204 тысяч рублей", — рассказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев.

Он указал, что самым востребованным направлением на весну оказался Египет, который набрал 21%. Средний чек туда за год вырос на 24% и составил 151,5 тысячи рублей. Российским курортам досталось второе место и 20% от общего числа покупок. Средний чек в этом случае составил 47,8 тысячи рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

При этом в сервисе отметили, что наибольшим спросом у отдыхающих по России весной этого года пользуется курортный район Большой Сочи. "Чаще всего туристы выбирают для путешествий Адлер. Средний чек в этом направлении составляет более 46 тысяч рублей", — отметили в компании, уточнив, что туры выросли в цене почти на 13%.

Там добавили, что среди отпускников также популярны поездки в Санкт-Петербург. Их доля за год выросла с 6 до 10%, а вот средний чек фактически остался неизменным — около 30 тысяч рублей.

Аналитики также изучили спрос россиян на поездки в Крым. В Travelata.ru отметили, что в текущем весеннем сезоне там забронировали проживание всего около 1% туристов.