СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — ПРАЙМ. В Крыму не наблюдается критической ситуации для туристической отрасли, при этом с точки зрения логистики есть некоторое напряжение перед началом сезона, заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости. Аксенов назвал срок окончания ремонта железнодорожной части Крымского моста

"С точки зрения курортного сезона: понятно, что с точки зрения логистики напряжение есть определенное. Пока, к сожалению, к нам добраться можно только поездом", — сказал он в интервью, проходившем онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.

Аксенов добавил, что в этом сезоне возрастет количество поездов в Москву и Санкт-Петербург, пропускная способность Крымского моста будет максимально использована для увеличения количества туристов.

"Любое свободное время, любое окно в расписании, любая возможность поставить дополнительные вагоны на любое направление с материковой части Российской Федерации на Крымский полуостров будет приветствоваться и поддерживаться", — добавил глава Крыма.

Он также сообщил о подготовке предложений по мерам поддержки курортной отрасли. По его мнению, их примут на совместном заседании с правительством РФ, с Минэкономразвития России.

"Нюансы есть, но, в данном случае, мы уже к ним привыкли — Крыму не привыкать к таким ситуациям, к напряжению определенному. Да, есть упущенные возможности, однако, будем говорить, критической ситуации для отрасли нет и не будет", — заключил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.