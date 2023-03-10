МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российские отели с системами "все включено" и "ультра все включено" будут обязаны с 30 июня предоставлять гостям алкоголь отечественного производства в неограниченном количестве, а также промежуточное питание в виде холодных и горячих закусок и развлекательную программу. Такие требования содержит утвержденный Росстандартом национальный стандарт "Услуги средств размещения "все включено" и "ультра все включено". Аксенов оценил ситуацию в туристической отрасли Крыма

Росстандарт утвердил национальный стандарт оказания гостиничных услуг "все включено" и "ультра все включено", который будет введен в России 30 июня. Документ содержит требования в части номерного фонда, питания, наличия элементов инфраструктуры, их параметров и характеристик, развлекательных и спортивных мероприятий, услуг для детей, а также спа и водно-развлекательного комплекса. В документе также обозначено время предоставления всех услуг в течение суток.

"Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на "шведском столе" на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе", — говорится в документе.

В стандарте также уточняется, что отели с "все включено" и "ультра все включено" должны предоставлять безалкогольные прохладительные и горячие напитки в неограниченном количестве на "шведском столе" и на точках дополнительного питания, в том числе безалкогольные коктейли, не менее трех видов. Ассортимент блюд и напитков "шведского стола" у отелей должен повторяться не чаще, чем раз в неделю. В России начался выпуск алкоголя в новом формате

Что касается промежуточного питания, то, согласно документу, его ассортимент должен включать холодные и горячие закуски, кондитерские и мучные изделия. Отели, работающие по системе "ультра все включено", должны также располагать диетическим и вегетарианским меню. Помимо этого, отели теперь обязаны предоставлять гостям развлекательную программу в зависимости от звездности. Это "активности, проходящие на разных площадках для взрослых, детей или совместные в дневное и вечернее время".

Представители отрасли в конце января сообщали РИА Новости, что в России порядка 10-15% отелей, расположенных на морском побережье, позиционируют себя как "все включено", однако туристы часто сталкиваются со случаями, когда их ожидания и вложенные средства не оправдываются из-за того, что к качеству all inclusive гостиницы подходят по-своему. В основном претензии касались узкого ассортимента алкогольных напитков, отсутствия промежуточного питания и развлекательной программы.