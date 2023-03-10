МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Курорт "Архыз" передан в управление компании "Горные вершины", сумма сделки составила 24,2 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Кавказ.РФ". Отели с "все включено" обязали предоставлять отечественный алкоголь

"Кавказ.РФ и ООО "Горные вершины" подписали договор купли-продажи акций управляющей компании "Архыз" и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Компанию-победителя определили в ходе конкурсных процедур, которые прошли ранее на площадке Минэкономразвития РФ", — заявили в "Кавказ.РФ".

Там уточнили, что претендентов на покупку было двое — компания "Партнерс Групп" и "Горные вершины". Первая предложила за курорт 19 миллиардов рублей со сроком оплаты в 2030 году, а "Горные вершины" заявила, что готова приобрести "Архыз" за 24,2 миллиарда рублей с тем же годом оплаты, и таким образом выиграла конкурс.