ПЕКИН, 10 мар — ПРАЙМ. Китай с 15 марта возобновит организацию выездных групповых туров еще в 40 стран, сообщило в пятницу министерство культуры и туризма КНР. Китайские клиенты заберут деньги из швейцарских банков, считают эксперты

"Китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 15 марта в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая в соответствующие страны (вторая партия)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Новый список включает в себя 40 стран, в том числе Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан и другие.

Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая.