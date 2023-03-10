Китай возобновит выездные групповые туры в 40 стран
Минкультуры Китая: Пекин возобновит выездные групповые туры еще в 40 стран с 15 марта
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ПЕКИН, 10 мар — ПРАЙМ. Китай с 15 марта возобновит организацию выездных групповых туров еще в 40 стран, сообщило в пятницу министерство культуры и туризма КНР.
"Китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 15 марта в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая в соответствующие страны (вторая партия)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Новый список включает в себя 40 стран, в том числе Францию, Испанию, Грецию, Италию, Армению, Казахстан, Узбекистан и другие.
Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая.
https://1prime.ru/tourism/20230310/840029436.html
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