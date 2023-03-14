МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Власти Индонезии дадут взвешенную оценку идее губернатора Бали отменить выдачу виз по прибытии для россиян, но туристов из РФ по-прежнему с радостью ждут в "стране 3 тысяч островов", заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Хосе Таварес. МЭР сообщило, когда заработают электронные визы для иностранных туристов

В понедельник местные СМИ сообщили, что губернатор Бали Вайян Костер предложил отменить визы по прибытии (получаемые по упрощенным правилам) для граждан России и Украины "в связи с многочисленными нарушениями ими индонезийского законодательства"

По словам посла, предложение губернатора Бали было действительно выдвинуто из-за различных нарушений как иммиграционного законодательства, так и правил дорожного движения на острове.

"Естественно, все это было раздуто в соцсетях. Я думаю, что соответствующие министерства, в том числе МИД, министерство юстиции и прав человека, минтуризма, оценят и рассмотрят предложение губернатора приостановить действие упрощенной процедуры выдачи виз по прибытии взвешенно и справедливо и примут соответствующее решение", – сказал он.

Посол отметил, что в случае если центральное правительство одобрит предложение губернатора Бали приостановить выдачу виз по прибытии, российские туристы по-прежнему смогут обращаться за визой в посольство Индонезии в Москве.

"Российских туристов по-прежнему ждут в Индонезии, в том числе и на Бали", — заключил посол.