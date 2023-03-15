МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российская компания "Слетать.ру" вместе с иностранным сервис-провайдером внедрила новый способ безналичного расчета за услуги в отелях на Мальдивских островах, он уже доступен во всех отелях, а в скором времени появится и в гест-хаусах, рассказали РИА Новости в компании. Названы последствия усложнения визового режима на Бали для россиян

"Слетать.ру" предоставляет своим клиентам, отдыхающим на Мальдивских островах, возможность воспользоваться новой удобной системой приема платежей. Находясь в отеле, турист подходит к специальной стойке с QR-кодом, распознающим и работающим с картами всех российских банков. Чтобы провести платеж, необходимо навести камеру мобильного телефона на данный QR-код. Через 15-30 минут деньги поступят на счет отеля. Заплатить за проживание или другие услуги можно по курсу туроператора", — рассказали в компании.

Там уточнили, что с новой системой оплаты работают все отели Мальдив. "На данный момент оплата с помощью QR-кода принимается в любом отеле на Мальдивских островах. В скором времени появится также возможность рассчитываться в гест-хаусах", — добавили там.

В свою очередь в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что такой туристический платежный кейс может иметь и продолжение, и развитие. Там привели в пример РСПП, который во вторник заявил, что разрабатывает цифровую платформу для организации трансграничных платежей. Ожидается, что с ее помощью компании и финансовые организации смогут выстроить отношения в конфиденциальном режиме. Запуск пилота намечен на конец марта 2023 года. Российские туристы теперь могут оформить визу в Эфиопию по прибытии

"Разумеется, и в случае разработки "Слетать.ру" и в случае проекта РСПП речь пока не идет о столь же простых, как карточные, трансграничных платежах туристов в торговых точках. Но, может быть, это только первый этап развития подобных инициатив, а дальше дело дойдет и до этого? И одними Мальдивами тоже дело не ограничится? Увидим. В новых реалиях возможно очень много такого, о чем мы и не могли раньше подумать", — добавили в АТОР.