СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — ПРАЙМ. Отели в Крыму начали предлагать отдыхающим участие в программах лояльности, а также скидки до 30 процентов, чтобы стимулировать бронирование. Об этом рассказали в Министерстве курортов и туризма республики. Российская туркомпания внедрила новый способ расчета на Мальдивах

Как уточнил глава ведомства Вадим Волченко, уровень летних бронирований в крымских отелях сейчас невысокий из-за того, что туристы предпочитают планировать поездки ближе к их дате.

Однако отельеры уже научились динамично реагировать на спрос. Они привлекают путешественников более низкими ценами и новыми предложениями, и это дает свои результаты, подчеркнул министр. Отели и санатории уже сейчас делают "очень выгодные предложения" тем, кто бронирует отдых заранее, добавил он.

"Бронировать летний отдых в Крыму уже сейчас выгоднее, чем в прошлом году", — передает слова Волченко пресс-служба ведомства.

Кроме того, путешествия на полуостров обойдутся дешевле, чем в другие регионы, отмечается в сообщении.