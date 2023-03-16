МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия и Турция станут двумя главными направлениями в летнем сезоне текущего года, причем ожидается, что внутренние направления опередят турецкие курорты, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на выставке MITT-2023. Крымские отели запустили скидки для туристов

"На данный момент летние "хиты продаж", по предварительным результатам акции раннего бронирования и продаж на лето, выглядит следующим образом: Россия и Турция "толкаются локтями". У многих туроператоров они занимают 50 на 50. При этом спрос по России вырос на 30%, а по Турции просел (на 10-25% — ред.) на лето на данный момент", — сказала Ломидзе.

По данным главы АТОР, в лидерах на лето также Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Среди внутрироссийских направлений наиболее бронируемы Сочи, Анапа и Геленджик, Кавказские Минеральные Воды, Северный Кавказ и Калининград.

Говоря о темпах продаж туров на майские праздники, Ломидзе отметила, что в целом объем бронирования пока еще немного отстает от прошлогодних объемов на те же даты. "Дефицита мест на майские праздники нет, цены не повышены", — подчеркнула она, также отметив, что туроператоры ждут активизации продаж на майские "высокие даты" в первой декаде апреля.

По информации руководителя ассоциации, наиболее популярны на майские праздники ОАЭ, Турция, Россия, Египет и Таиланд. Российские туроператоры оценили отказ от туристического сбора в стране

Ломидзе также отметила, что туроператоры РФ в 2022 году нарастили свою долю на рынке выездного туризма по сравнению с 2019 годом до 69% с 59%, а на внутреннем рынке — до 30% с 20%.

"В сегменте выездного туризма она (доля организованного туризма — ред.) достигла почти 70%, составив 68,8%, внутреннего туризма на массовых направлениях превысила 25%, а в некоторых случаях достигла 30%. Это особенно примечательно на фоне того, что уже в 2019 была отчетливо видна тенденция к снижению доли организованного туризма. Но этот тренд переломили ковид и геополитический кризис", — сказала Ломидзе.

Она уточнила, что до пандемии доля туроператоров на выездном рынке составляла 58,8%, а внутри страны — 20%.

По данным Ломидзе, в 2022 году россияне организовали с помощью туроператоров почти 7 миллионов поездок за рубеж. Она подчеркнула, что в 2019 году их количественно было больше — 12,2 миллиона. Глава АТОР отметила, что общий выездной поток в 2022 году сократился на 55,4% по сравнению с 2019 годом.