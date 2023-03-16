МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Туристический поток по России в 2023 году может превысить допандемийные показатели и составить порядка 65 миллионов человек, сообщил в ходе открытия выставки MITT-2023 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Названы главные направления у российских туроператоров в летний сезон

"За 2022 год число граждан, которые воспользовались коллективными средствами размещения, выросло на 8% и составило порядка 63 миллиона человек. В этом году, согласно прогнозу, мы ожидаем увеличение и будет больше 65 миллионов", — сказал Чернышенко.

Он отметил, что правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые условия потока туристов по стране. "Считаю, что внимание надо уделять не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всесторонне помогать регионам, которые еще только начинают развивать туристическую отрасль", — добавил он.

В 2019 году турпоток по России составлял порядка 65 миллионов поездок. По итогам 2022 года года этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом на 8%, сообщил в конце января министр экономического развития Максим Решетников.