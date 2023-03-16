МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты стали самыми популярными направлениями у россиян для отдыха прошедшей зимой, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Названа валюта, максимально выигравшая от антироссийских санкций

"За три прошедших зимних месяца (декабрь 2022 года, январь и февраль 2023 года) наибольшей популярностью у россиян пользовались 4 страны, на которые совокупно пришлись 90% всех поездок из 2,425 миллиона, совершенных по топ-10 наиболее популярным туристическим направлениям. Это Турция (чуть менее трети всех поездок по топ-10, причем львиная доля – в Стамбул), Таиланд (почти четверть), ОАЭ и Египет", — сообщили в АТОР. Там уточнили, что на остальные 6 направлений из топ-10 в совокупности приходится только 10% всего объема.

"Если говорить о "чистом" росте, то тут лучшие показатели у Турции (+104% к прошлой зиме), Шри-Ланки (+88%) и ОАЭ (+75%). А вот Куба, Сейшелы и Египет зимой продемонстрировали отрицательную динамику, что является, однако, не следствием сокращения спроса, а недостаточностью объемов авиаперевозки по сравнению с прошлогодними объемами", — добавили в ассоциации.

Там уточнили, что наиболее демократичным по цене зарубежным направлением зимы стала Турция (Анталья и Стамбул), куда можно было купить туры за 70-120 тысяч рублей на 10 ночей на двоих. Вторым по ценовой доступности зимним направлением стали ОАЭ (около 140 тысяч рублей на двоих за тур на 10 ночей). На третьем месте — Гоа (около 150 тысяч рублей за тур), на четвертом – Египет (в среднем около 170 тысяч рублей за тур), на пятом – Катар (около 175 тысяч рублей).

В ассоциации добавили, что внутри России более половины всех продаж на организованном рынке занял Краснодарский край. На втором и третьем местах – столичный регион (Москва и Подмосковье) и Санкт-Петербург с близкими долями. Пользовался популярностью также горнолыжный отдых на курортах и в санаториях Кавминвод.