МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россия и Иран прорабатывают вопрос об организации безвизовых групповых туристических поездок, а соответствующий список туроператоров РФ сформирован и передан МИДу Ирана, сообщил в ходе выступления на сессии "Международный диалог Россия – Иран" в рамках международной выставки туризма и индустрии гостеприимства (MITT) министр экономического развития РФ Максим Решетников. Крымские отели запустили скидки для туристов

"В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован. Напомню, что в группах до 50 человек, на срок до 15 дней. Интерес к этой работе проявили более 60 субъектов, они собрали перечень из 260 компаний. И этот документ через МИД мы уже передали коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен", — сказал Решетников.

Министр также отметил, что в России планируют возобновить выдачу электронных виз иностранным туристам, которая необходима для быстрой организации путешествия в Россию.

В пресс-службе Минэкономразвития журналистам уточнили, что выдачу электронных виз планируют возобновить к началу туристического сезона.

По словам Решетникова, Иран по итогам прошлого года посетили более 22 тысяч туристов из России, а в обратном направлении проследовали более 20 тысяч иранцев, и в текущем году Минэкономразвития РФ планирует подписать двусторонний меморандум в сфере туризма. Туроператоры отметили рост цен путевок в Турцию на на майские праздники

"Новой точкой роста наших двусторонних отношений должен стать туризм. В этом году мы планируем подписать меморандум в сфере туризма", — сказал Решетников, выступая в пятницу на сессии "Международный диалог Москва-Иран" в рамках Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства.

По его словам, интерес туристов двух стран взаимно увеличивается. "Практически вернулись к "допандемийным" показателям по турпотоку. По итогам прошлого года Иран посетили более 22 тысяч россиян, Россию – более 20 тысяч иранцев. Конечно, эти цифры несопоставимы с тем потенциалом, который есть в сфере", — подчеркнул министр.

Решетников также напомнил, что с 28 марта запускается новый прямой авиарейс и теперь улететь в Тегеран можно будет не только из Москвы, но и из Казани.