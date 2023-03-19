МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Двойной рост цен на путевки, по сравнению с 2021 годом, не помешал турецким курортам стать лидерами для россиян при бронировании отдыха среди всех направлений на весну и лето, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata, которое есть у РИА Новости. Крымские отели запустили скидки для туристов

"Россияне занимают места на турецких пляжах. Продажи туров на этом направлении начали расти уже в марте, хотя обычно в это время лидерами являются более теплые страны: Египет, Таиланд и ОАЭ", — сообщили в интернет-магазине туров. Там отметили, что путешественники покупают поездки на турецкие курорты как на весну, так и на летний сезон.

"На данный момент Турция (в сегменте продаж Travelata — ред.) занимает первое место по числу бронирований – 23% за первые две недели марта. Глубина бронирования выросла по отношению к 2021 году в три раза. А значит, путешественники решаются на покупку гораздо раньше. Более того, цены на поездки в данном направлении выросли более чем вдвое по отношению к 2021 году, но это не останавливает туристов", — добавили аналитики.

В свою очередь директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев отметил, что за 2 года средний чек на это направление поднялся с 65 тысяч рублей до почти 140 тысяч. В компании уточнили, что самым популярным и наиболее бюджетным направлением стала Аланья. Туда собираются на отдых почти треть туристов. Средний чек на данный момент составляет примерно 119 тысяч рублей. Туроператоры отметили рост цен путевок в Турцию на майские праздники

"На втором месте Сиде, этот курорт немного дороже – 131 тысячу рублей в среднем. Самый дорогой среди лидеров Кемер, он в среднем обходится более чем в 148 тысяч рублей. Анталья на четвертом месте, там отдых обойдется в среднем 120 тысяч. Замыкает рейтинг лидеров Стамбул, туда планируют съездить 9% и заплатят в среднем всего 87 тысяч", — добавили аналитики.

При этом эксперты отметили, что россияне не изменили свое предпочтение останавливаться в пятизвездочных отелях. "Таких 67% от общего числа решивших провести время в Турции. На втором месте те, кто согласен быть скромнее и довольствоваться четырьмя звездами, их 20%. На трехзвездочное размещение решились только 12% отдыхающих. Что касается питания, то там картина похожая. Российские путешественники хотят ни в чем себе не отказывать и выбирают системы "все включено" (35%) и "ультра все включено" (46%)", — выяснили специалисты.