Туристический бизнес в Крыму получил более двух миллиардов рублей
Глава Крыма Аксенов: на поддержку турбизнеса выделили более двух миллиардов рублей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — ПРАЙМ. Более двух миллиардов рублей выделены на поддержку туристического бизнеса в Крыму на четыре месяца с мая по сентябрь, она коснется 30 тысяч сотрудников отрасли, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Президент поддержал наше совместное с минэкономразвития предложение в части выделения мер поддержки, аналогичное прошлому году. Это выплаты минимального размера оплаты труда сотрудникам при сохранении рабочих мест даже при отсутствии туристов. Поэтому на 4 месяца более двух миллиардов рублей (выделяется), до 30 тысяч человек получат такой уровень поддержки", — отметил он, добавив, что решение о выделении средств уже принято.
Аксенов также поддержал пролонгацию бронирования билетов на поезда до 90 дней для поддержки туротрасли.
"Обстановка с точки зрения курортного сезона и логистики напряженная, основные моменты — железнодорожный мост и автомобильный мост. Уже принимаются решения по сокращению времени ожидания туристов на подходах к Крымскому мосту, — пояснил глава Крыма.
https://1prime.ru/tourism/20230324/840185857.html
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